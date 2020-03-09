Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de bir araya geldi. Görüşmenin sonunda kameralar karşısına geçen Erdoğan ile Stoltenberg, koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk tarafından karşılandı.

Erdoğan ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. 1 saat süren basına kapalı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Müttefiklerimizin tamamının somut desteğini bekliyoruz. NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken dönemde. Sayın Genel Sekreter ittifak içindeki çalışmaların sürdüğünü ve süreci takip ettiğini söylemiştir. Düzensiz göç konusundaki değerlendirmelerimizi de aktardık. Bir müttefik ve komşu ülkenin düzensiz göç dalgasının müsebbibi olarak Türkiye'yi suçlaması akıl dışıdır. Türkiye NATO'ya NATO'da Türkiye'nin gücüne güç katıyor. NATO'nun ülkemizin savunmasına katma değer sağlamasıdır. Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeden karşılanması önemlidir."

Stoltenberg de Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin ağır bir sığınmacı yükü taşıdığının farkındayız. Türkiye-Yunanistan sınırındaki olaylara dair endişemizi dile getirdik" ifadesini kullandı.

Toplantı sonrası Erdoğan, Stoltenberg ile el sıkışmasını bekleyenlere gülerek koronavirüs hatırlatmasında bulundu. Stoltenberg de Erdoğan'a gülerek karşılık verdi.

Erdoğan ile Stoltenberg, koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmadıhttps://t.co/ZWIwHvicDJ pic.twitter.com/LsiDWsARqp — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 9, 2020

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