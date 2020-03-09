Ordu ile takviye edilen Kuzey Makedonya polisi sığınmacı akınına hazır

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Toni Angelovski, sınırdaki göçmenlerin sayısında şimdilik bir artış gözlemlenmediğini, ordu ve diğer ülkelerden gelen polislerle takviye edilen Kuzey Makedonya polisinin Türkiye’den gelebilecek sığınmacı akınına hazır olduğunu belirtti.

Sputnik’e konuşan Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Toni Angelovski, sınırdaki göçmenlerin sayısında şimdilik bir artış gözlemlenmediğini, ordu ve diğer ülkelerden gelen polislerle takviye edilen Kuzey Makedonya polisinin Türkiye’den gelebilecek sığınmacı akınına hazır olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya polis teşkilatından daha önce yapılan açıklamada, geçen hafta sonu Yunanistan sınırında bulunan Gevgeli bölgesinde 180 sığınmacının sınırı yasadışı yollardan geçmesinin engellendiği ifade edilmişti.

“Şimdilik sınırı yasadışı yollardan geçme girişimlerinin sayısında artış gözlemlemiyoruz. Söz konusu girişimlerin sayısı, daha Türkiye-Yunanistan sınırındaki kriz başlamadan önce, haftalar ve aylar önce olduğu düzeyde bulunuyor” diyen Angelovski, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güney sınırındaki birliklerimiz şimdi takviye edilmiş durumda, fakat görevli sayısını açıklamıyoruz. Sadece Türk-Yunan sınırındaki değil, tüm bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz.”

Angelovski, “Sınırda yeterince polis görevlisi ve ordu mensubu var, farklı ülkelerden (Macaristan, Sırbistan, Slovenya, Çekya, Hırvatistan) gelen polis gücü mevcut. Bu güçler, topraklarımıza yasadışı yollardan sızmalara izin vermemek için yeterli” vurgusunu yaptı.