Yunanistan'da 11 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Prof. Sotiris Çiodras, 56 vakanın İsrail ve Mısır’ı ziyaret eden vatandaşlarla ilgili olduğunu bildirdi.

Hastaların 81’inin Yunan, üçünün yabancı uyruklu vatandaş olduğunu söyleyen yetkili, 27 hastanın farklı hastanelerde bulunduğunu, 57 kişinin de kendini iyi hissettiği için evlerinde karantina altında olduğunu aktardı.

Virüsün yayılmasını önlemek için yeni önlemler aldıklarını anlatan Çiodras, vatandaşlara seyahatleri erteleme çağrısında bulunarak, binden fazla kişinin katılımını öngören tüm kültürel ve sportif etkinliklerin askıya alındığını söyledi.

Çiodras, önümüzdeki dönemde hasta sayısının artmaya devam etmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.