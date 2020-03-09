AB Komisyonu Başkanı: 18 Mart mutabakatının eksik kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Türkiye-AB liderler toplantısına ilişkin, "18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye-AB liderler toplantısına ilişkin, "18 Mart mutabakatının eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Yunan sınırında sığınmacılara yapılan müdahaleye ilişkin, şöyle konuştu:

"Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul edilemez. Tüm müdahaleler orantılı olmalıdır".

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de yaptığı konuşmada, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, 18 Mart Mutabakatına ilişkin çalışma yürüteceklerini bildirdi.