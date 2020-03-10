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16:45 10 Mart 2020
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    Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampının havadan çekilmiş görüntüsü.

    Koronavirüs Midilli'ye de sıçradı

    © AFP 2020 / Aris Messinis
    Avrupa
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    Binlerce sığınmacının Türkiye'den geçiş yaptığı ve halihazırda 27 bin sığınmacının bulunduğu Yunanistan'ın Midilli Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü. Virüsün adadaki sığınmacı kamplarına yayılmasından endişe ediliyor.

    Yunanistan yerel kanalı ERT, koronavirüsün Midilli Adası'na da sıçradığını duyurdu. 

    Habere göre, adada yaşayan 40 yaşındaki bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yetkililer, Plomari kasabasında yaşayan ve bir süpermarkette çalışan kadının, bir ay önce İsrail'e ve Mısır'a gittiğini söyledi. 

    Kadın karantinaya alınırken, çocuklarının gittiği okul da tedbir amaçlı kapatıldı. 

    Yaklaşık 27 bin sığınmacı var

    Türkiye'nin Avrupa sınır kapılarını açmasının ardından birçok sığınmacı adaya geçmeye çalışırken, Moria bölgesindeki kampta da yaklaşık 27 bin sığınmacı bulunuyor. 

    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
    Midilli'deki Moria Mülteci Kampı

    Yunan makamları daha önce binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli gibi adalara virüs bulaşma olasılığı konusunda tedirginliklerini dile getirmişlerdi. 

    Hali hazırda yaşam koşullarının kötü olduğu kalabalık kamplarda virüsün daha hızlı yayılabileceğinden endişe ediliyor. 

    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
    Midilli'deki Moria Mülteci Kampı

    Şimdiye kadar 84 vaka görüldü

    Yunanistan Sağlık Bakanlığı dün, ülkede şimdiye kadar 84 kişide koronavirüs görüldüğünü açıklamıştı. 

    Ülkedeki yeni vakaların çoğunun Şubat ayının sonunda İsrail ve Mısır'ı ibadet amaçlı aynı otobüste seyahat eden grupta görüldüğü belirtiliyor. 

    Yunanistan'da vakaların görülmesinin ardından halka açık toplantılarının yasaklanmasına, bazı okulları kapatılmasına ve spor etkinliklerinin pazartesi gününden itibaren 15 gün boyunca 'kapalı kapılar ardında' düzenlenmesine karar verilmişti.

     

    Etiketler:
    Yunanistan, Mülteci, Sığınmacı, Göçmen, Göç, Midilli, Koronavirüs
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