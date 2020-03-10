MH17 davasına katılan Hollandalı savcı, konuşmasını Soljenitsin'i alıntılayarak tamamladı

2014 yılında düşürülen MH17'ye ilişkin dava dün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da görülmeye devam edildi.

Duruşmada söz alan Hollandalı Savcı Vard Ferdinandusse, Hollanda savcılığının Rusya tarafından sunulan verileri incelediğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Soljenitsin'den alıntı yapan Ferdinandusse, şu ifadeleri kullandı: "Rus yazar Aleksandr Soljenitsin bir keresinde şunları söyledi: 'Şiddet, yalandan başka bir şeyle örtülemez, yalan da yalnızca şiddete tutunabilir’. Bu durumda gerçeğin ortaya çıkarılması, gelecekte yeni bir şiddetin önlenmesine katkı sunabilir. Bu, gerçeği yalandan ayırmanın ve suçluları cezalandırmanın bu kadar önemli olmasının bir diğer nedenidir" ifadelerini kullandı.

MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna'nın doğusunda içindeki 298 kişiyle düşürülmüş ve olay sonucunda kurtulan olmamıştı.