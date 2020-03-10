Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak

Koronavirüs sebebiyle can kaybının 25'e yükseldiği Fransa'da 1. ve 2. futbol liglerinde maçların 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, vaka sayısı ise bin 412'ye yükseldiği Fransa koronavirüs salgınına karşı önlemleri artırıyor.
Kültür Bakanı Franck Riester'in de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Fransız hükümeti, binden fazla kişinin yer aldığı tüm etkinlikleri yasaklamıştı. Yasak kapsamında dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın Paris konserleri iptal edilmişti.
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