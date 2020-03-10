Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'dan 33'e, vaka sayısının da 372 artarak bin 784'e yükseldiğini belirtti.

Ölenlerin 64 yaş ve üstü oldukları bilgisini paylaşan Salomon, hastalardan 86'sının da durumunun ağır olduğunu söyledi.

Salomon, virüs tespit edilen kişilerin yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti.

Bu arada, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet de Fransa milli takımının, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kapsamında Ukrayna ve Finlandiya ile bu ay sonunda Paris'te oynayacağı hazırlık maçlarına seyirci alınmayacağını açıkladı.

Virüse yakalananlar arasında Kültür Bakanı Franck Riester ve 5 vekil, yaşamını yitirenler arasında ise bir Türkiye vatandaşı bulunuyor.