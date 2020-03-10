Almanya'da koronavirüs nedeniyle Buz Hokeyi Ligi sezonu sonlandırıldı

DEL'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ligde play-off müsabakalarının oynanmayacak olması nedeniyle 2019-2020 sezonunun şimdiden sonlandırılmak zorunda kalındığı belirtildi.

Bu durumun, birçok eyaletin 1000'den fazla kişinin katıldığı etkinlikleri yasaklamasından kaynaklandığının aktarıldığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın tavsiyeleri üzerine yerel makamların uyguladığı yasağa DEL'in de uyduğu kaydedildi.

Die DEL sieht sich gezwungen, die Saison 19/20 mit sofortiger Wirkung vorzeitig zu beenden und lässt keine Playoffs spielen. Es wird keinen Meister geben. Die DEL folgt damit den Empfehlungen von Bundeskanzlerin Merkel sowie Gesundheitsminister Spahn. https://t.co/EGSCQty6kX pic.twitter.com/qX95RtXaUo — Deutsche Eishockey Liga (@DELoffiziell) March 10, 2020

Açıklamada, sezon erken bitirildiği için bu yıl Almanya şampiyonunun belirlenmeyeceği ifade edilerek, Avrupa Kupası'nda Almanya'yı play-off karşılaşmaları öncesindeki turu birinci bitiren Red Bull Münih ile Adler Mannheim, Straubing Tigers ve Eisbaeren Berlin'in temsil edeceği belirtildi.

Almanya Buz Hokeyi Ligi'nde yarın play-off maçları yapıldıktan sonra çeyrek final, yarı final ve final serileri oynanması planlanıyordu.