İngiltere Sağlık Bakanı Nadine Dorries koronavirüe yakalandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayılmaya devam ediyor.

BBC'nin haberine göre salgının son kurbanı, İngiltere Sağlık Bkanı Nadine Dorries oldu. Haberde, Dorries üzerinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi yer aldı.

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