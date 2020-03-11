Belçika’da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ise şüpheli gözaltına alındı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Belçika'nın başkenti Brüksel’de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü. Tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı. Brüksel Toplu Taşıma Kurumu’ndan yapılan açıklamada, "Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu" ifadelerine yer verildi.

Belçika'da koronavirüs gözaltısı: Eline tükürüğünü bulaştırıp metroda tutunma borusuna sürdü https://t.co/YucyazdoXI pic.twitter.com/6WKOn5koRL — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 11, 2020

​