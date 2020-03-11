Göçmenleri durdurmakla görevli AB gücünden Danimarka teknesi, emirlere isyan edip göçmenleri Yunanistan'a getirdi

Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Kurumu (Frontex) tarafından koordine edilen Poseidon Operasyonu'nda yer alan Danimarka ekibi, göçmenleri Yunan karasuları dışına çıkarma emrine 'hayati tehlike oluşturduğu' gerekçesiyle uymadı.

Danimarka Radyosuna konuşan Danimarka ekibinin komutanı, polis şefi Jens Møller, lastik botla Yunanistan'a giden 33 göçmen bulduklarını, ancak Poseidon karargahından onları Yunan karasuları dışına çıkarmaları emrinin geldiğini söyledi.

Ekibin 'tartışmalı' ve 'hayati tehlike oluşturucu' bulduğu için emirleri uygulamayı reddettiğini, ekibin bir üyesinin lastik botun denizde dayanacak durumda olmadığına dikkat çektiğini anlatan Møller, kaptanın emirlere uyup göçmenleri Yunan karasuları dışına çıkarmanın savunulabilir ve meşru olmayacağı yönünde karar verdiğini aktardı.

Sonuçta göçmenler Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası götürülürken, Danimarkalı ekip, denizcilik kurallarına göre denizdeki insanlara yardım etmekle yükümlü olduklarını belirtti.

Donanma yüzbaşısı Jan Niegsch de lastik botları güç kullanarak durdurmanın çok riskli olduğunu, zorla Yunan karasuları dışına çıkarma operasyonunun denizde kurtarma operasyonuna dönüşmesinin an meselesi olduğunu söyledi.

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin geri dönsünler diye tıka basa dolu göçmen botlarına çarpıp ittirme videolarını izlediklerini ve bunun çok riskli bir davranış olduğunu anlatan Danimarkalı denizciler, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin yasalara aykırı uygulamalarıyla ilgili rapor tuttuklarını ve Frontex'e bildirdiklerini aktardı.

Frontex'in göçmenlerin Yunan karasuları dışına çıkarılmaları emrini yerine getirmeyerek AB'de tartışmalara neden olan Danimarka ekibine, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen sahip çıktı.

Ekibin emre uymamasından memnuniyet duyduğunu dile getiren kadın bakan, "Görevi kendilerine verilen yetki çerçevesinde halletmişlerdir" dedi.

Danimarka'nın Haziran 2019'dan beri Frontex'e verdiği katkı çerçevesinde iki sahil devriye teknesi Kos Adası üzerinden faaliyet gösteriyor. Teknelerde Danimarka polisi ve silahlı kuvvetlerinden 17 kişi görev yapıyor. Ayrıce polis ve savunma bakanlığı Midilli ve Sisam adalarına 7 kişi konuşlandırmış vaziyette.

AB müktesebatına göre yasadışı olan ve insan hakları örgütleri tarafından kınanan 'göçmenleri geri itme', Yunanistan tarafından çok sık başvurulan bir uygulama.

Avustralya hükümetlerinin de vazgeçilmezleri arasında yer alan uygulamanın, diğer yandan 2000'lerin başından beri Avustralya'ya deniz yoluyla göçmen gelişini yüzde 80 oranında azalttığı iddia ediliyor.