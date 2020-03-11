Koronavirüs NATO'yu da vurdu: Arktik'teki dev tatbikat askıya alındı

Norveç televizyonu NRK'nın Norveç ordusu yönetimine dayandırdığı haberine göre, 14 bin askerin yer aldığı Arktik bölgesindeki Cold Response tatbikatı, koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu.
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NATO'nun bu kararı Norveç'te koronavirüs salgınının kontrolden çıkması nedeniyle aldığı ifade edildi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son günlerde Norveç'te ciddi şekilde arttı. Dün akşam itibarıyla 277 olan ülkedeki vaka sayısı, bugün öğle saatlerinde 430 olarak açıklandı.
Norveçli doktorlar, ülkede alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirterek hükümetten tedbirleri artırmasını talep etti. Doktorlar, Norveçlilere yurtdışına seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu.
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