Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor

Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının neden olduğu istisnai durumlar nedeniyle 29 Mart ila 24 Nisan tarihleri arasında Lufthansa Group hava yolu şirketlerinin 23 bin uçuşunun iptal edilmesi gerektiği belirtildi.
© REUTERS / POOL
Gelecek haftalarda başka iptallerin beklendiği bildirilen açıklamada, kapasite ayarlamasının daha çok Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya uçuşları etkilediği vurgulandı.
Avrupa Komisyonu tarafından alınan kararla havayolu şirketlerinin 'hayalet uçuş' yapmalarına neden olan kurallar, koronavirüs nedeniyle geçici olarak gevşetilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)