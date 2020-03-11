Hollandalılar Canan Karatay’ın koronavirüs uyarısını dinledi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı koronavirüs ile ilgili aldıkları tedbirleri Twitter hesabından paylaştı. Büyükelçi Yardımcısı paylaşımında "Önlemlerimizi aldık: Artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kelle paça" ifadelerini kullandı.