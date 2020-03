Hollandalılar Canan Karatay’ın koronavirüs uyarısını dinledi

At the NL embassy we took precautions against #coronavirus: no more handshakes, sanitizer, paper towels, and kellepaça soup for increased resistance. // Hollanda Büyükelçiliği olarak #koronavirusu önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kellepaça. pic.twitter.com/gOb73u0Ocj