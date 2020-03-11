Hollandalılar Canan Karatay’ın koronavirüs uyarısını dinledi

Koronavirüsün hemen hemen tün dünya ülkelerinde görülmesinin ardından kurumların ve vatandaşların hastalığa karşı aldığı tedbirler de artıyor.
Sosyal medyada dikkat çeken bir tedbir de Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği'nden geldi.
Sağlıklı beslenme konusunda verdiği ilginç tavsiyelerle gündem olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay’ın 'koronavirüse karşı kelle paça çorbası için’ tavsiyesini dinleyen Hollanda Büyükelçiliği çalışanlarına kelle paça çorbası dağıttı.
Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Hollanda Büyükelçiliği olarak #koronavirusu önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kelle paça” ifadelerine yer verdi.
At the NL embassy we took precautions against #coronavirus: no more handshakes, sanitizer, paper towels, and kellepaça soup for increased resistance. // Hollanda Büyükelçiliği olarak #koronavirusu önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kellepaça. pic.twitter.com/gOb73u0Ocj— Erik Weststrate 🇳🇱 (@erikwest73) March 11, 2020
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