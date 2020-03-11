Fransa'da 15 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti: Toplam vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.
Véran, açıklamasında ülkede ocak ayından bu yana tespit edilen 2 bin 281 vakanın bulunduğu bilgisini verdi.
La France a enregistré quinze nouveaux décès dus au coronavirus, portant le bilan total à 48 morts sur 2.281 cas confirmés depuis fin janvier, a annoncé mercredi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran pic.twitter.com/JfbXhzfXHh— franceinfo (@franceinfo) March 11, 2020
Bakan ayrıca Kovid-19 hastası 105 kişinin yoğun bakımda olduğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu bilgisini paylaştı.
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