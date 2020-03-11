Fransa'da 15 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti: Toplam vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi

Fransa'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 48'e yükselirken, vaka sayısı da 2 bin 281'e çıktı.