'Koronavirüs nüfusumuzun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e eleştiri

Almanya’da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşacak" açıklamasını yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e bu sözlerinden dolayı Çekya Başbakanı Andrej Babis'ten eleştiri geldi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamayla panik yaydığı gerekçesiyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'i eleştirdi.

Babis, Çekya Haber Ajansına (CTK) yaptığı açıklamada, Merkel'in 'aşı ve tedavi imkanı bulunmadığında nüfusun yüzde 60 ila 70’ine koronavirüs bulaşabileceği' yönündeki ifadesine tepki gösterdi.

Siyasetçilerin sorumlu açıklamalar yapması gerektiğini vurgulayan Babis, "Almanya'daki durum hakkında yorum yapmak istemiyorum ancak bu tür ifadelerin paniğe neden olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Babis, böyle bir karanlık senaryonun söz konusu olmaması için Çekya'da hızlı bir şekilde tedbir alındığını kaydetti.

Çekya'da ülke genelinde 100 kişi üzerindeki etkinliklere izin verilmeyeceği, ilk ve orta okullarda eğitime ara verileceği duyurulmuştu.