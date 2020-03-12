İtalya Başbakanı Conte'den ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki eczaneler ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazaların kapatılması yönünde talimat verdi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı.

Conte'nin yeni talimatlandırmasında ülke genelindeki eczaneler ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazaların kapatılması öngörüldü.

Ayrıca yetkililerin üretim ve ekonomi için gerekli olmayan tüm şirket departmanlarının çalışmalarını askıya almak zorunda olduğunu kaydeden Conte, müşterilerle 1 metre mesafe güvencesi vermeyen restoranların da kapatılacağını ifade etti.

İtalya Başbakanı, ülkede Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesine rağmen tedbirlerin daha da sıkılaştırılmayacağını taahhüt etti.

Conte, daha önce salgın nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisi başta olmak üzere ailelerin, işletmelerin ve sağlık sektörünün ihtiyaçları için 25 milyar euroluk kaynak açıklamıştı.

İtalya’da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 196 kişi artarak toplam 827'ye yükselmişti.