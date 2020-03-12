Ronaldo, takım arkadaşında koronavirüs çıkınca İtalya'ya dönmeyeceğini açıkladı

Juventus Kulübü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmeyeceğini açıkladı.

Ülkesi Portekiz’de bulunan dünyaca ünlü yıldız yaşanan koronavirüs tehlikesi nedeniyle memleketi Madeira’da kalacağını açıkladı. Ronaldo’nun koronavirüs ile ilgili gelişmeleri bekleyeceği ve gelecekte buna göre karar vereceği öğrenildi. Ronaldo’nun bu kararında takım arkadaşı Daniele Rugani'nin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Sözcü Skor'da yer alan habere göre, yıldız oyuncu 2-0 kazanılan İnter maçından sonra 9 Mart’ta hasta olan annesini ziyaret etmek için Madiera’ya gitmişti. Ayrıca Portekizli yıldız bu ziyaretinde kız kardeşinin doğum gününü kutlamıştı.

3 gün izin ve özel uçak verilmişti

İtalya’nın tüm spor müsabakalarını askıya almasının ardından Ronaldo geri dönmeyeceği resmi olarak açıklamış oldu. Giriş çıkışların sınırlı olduğu İtalya’da Ronaldo’ya Juventus tarafından özel bir uçakla birlikte 3 gün izin verilmişti. Portekizli yıldızın perşembe günü antrenmanda olması bekleniyordu ancak Rugani’den gelen haber sonrası Ronaldo ülkeye dönmeme kararı aldı.