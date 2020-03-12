Kemer sıkma politikalarıyla kolu kanadı kırılan İtalyan sağlık sistemi çalışanları: Koronavirüs bizi tsunami gibi vurdu

İtalya'nın koronavirüs salgınının merkezi olan kuzeydeki hastanelerde sağlık personeli günde 18 saat çalışmasına rağmen hastalara yetişmiyor. Yıllardır süren kemer sıkma politikalarıyla kolu kanadı kırılan sağlık sisteminin hastalara yeterli bakımı sağlayamadığını belirten doktorlarla hemşireler, "Korona bizi tsunami gibi vurdu" diyor.

Koronavirüs karşısında neoliberal politikalarla sağlık harcamalarının kısıldığı ülkeler zorda.

İtalya'da ülkenin tamamının karantinaya alınmasına neden olan koronavirüs salgınının yayılma hızı, sağlık sisteminin budanmış imkanlarını aşıyor.

60.5 milyon nüfuslu İtalya'da dün 24 saat içinde ölü sayısı 196 artıp 827'ye, vaka sayısı 10 bin 149'dan 12 bin 462'ye çıktı.

Sanayi ve ticaret merkezi Kuzey İtalya vakaların en az yarısına evsahipliği yaparken, sadece Lombardiya bölgesinde pazartesiden salıya 135 kişi öldü.

Almanya'nın Der Spiegel dergi portalı Kuzey İtalya'daki hastanelerden izlenimler paylaştı. Kutsal kitaplardaki kıyamet distopyasına benzer sahnelerden söz eden Der Spiegel, manzarayı 11 Eylül 2001 saldırılarının ABD'de yarattığı yıkımla kıyaslayarak 'İtalya'nın sıfır noktası' diye niteledi.

"Those who think the coronavirus is being exaggerated should come for a visit"

"Corona hit us like a tsunami”

What Italian doctors are saying about the #coronavirus crisis in their hospitals.

https://t.co/BhmL1ZWdqd via @derspiegel — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) March 11, 2020

'Abartıldığını düşünenler burayı ziyaret etsin'

Haberde Lombardiya bölgesinin Cremona şehrinde bir hastanede doktorların tümüyle koruyucu giysi, maske, gözlük ve yüz siperi içinde çalıştığı, hastaların yarı çıplak halde yapay solunum cihazlarına bağlı yattığı görüntüler aktarıldı.

Klinik koordinatörü Carla Maestrini, inanılmaz çok sayıda hasta olduğunu, yoğun bakımda çalışan doktorlarla hemşirelerin son derece yorgun olduklarını ve artık güçlerinin tükendiğini anlattı.

Milano şehrindeki Luigi Sacco Hatanesi bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı Massimo Galli, bulaşıcı hastalıklar bölümünün tamamı ile cerrahi bölümünün iki bölümünü en akut koronavirüs hastalarına bakabilmek için diğer hastalardan boşalttıklarını, personelin günde 12-14 saat çalıştığını, buna rağmen böyle bir felaket durumunda en çok ihtiyaç duyulan viroloji, dahiliye ve göğüs hastalıkları uzmanlarından yana eksiklik çektiklerini belirtti.

Galli, "Koronavirüsün abartıldığını düşünenler gelip burayı ziyaret etsin" dedi.

'İki-üç hafta daha dayanmamız mümkün değil'

Lombardiya Bölgesi Sağlık Bakanı Giulio Gallera, hastalığa yakalananların üçte birinin 65 yaşın altında olduğu bilgisini vererek "Acil servis ve yoğun bakıma kaldırılan insanların sayısındaki bu türden artışa iki-üç hafta daha dayanmamız mümkün değil" uyarısını yaptı.

İki haftada yoğun bakım ünitelerine 223 yatak eklediklerini ve 150 yatak daha eklemeye hazırlandıklarını, buna rağmen talebe yetişemediklerini belirten Gallera, Milano Kongre Merkezi'nde ya da konteynırlar içinde ek yataklar açmayı ciddi ciddi düşündüklerini söyledi.

'Salgının zirve noktasını geride mi bıraktık yoksa daha görmedik mi?'

Pavia şehrindeki San Matteo Hastanesi bulaşıcı hastalıklar bölüm başkanı Raffaele Bruno, durumu "Korona bizi tsunami gibi vurdu" diye özetledi. Son haftalarda ekibiyle birlikte güne 18 saat çalıştıklarına dikkat çeken Bruno, her doktorun, her hemşirenin korona tedavisinde görev aldığının altını çizdi.

Şimdilik hastanenin yoğun bakım bölümünde yatak yetersizliği çekmediklerini kaydeden bölüm başkanı, "Ama salgının zirve noktasını geride mi bıraktık yoksa daha görmedik mi, kimse bilmiyor" dedi.

Ameliyat eldivenleriyle yorgunluktan bilgisayar başında uyuyakalan hemşire

Cremona'nın Maggiore Hastanesi acil servisinde çalışan Dr. Francesca Mangiatordi'nin paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Fotoğrafta hemşire Elena Pagliarini koruyucu kıyafetler içinde, başında file, ellerinde ameliyat eldivenleriyle yorgunluktan bilgisayar başında uyuyakalmışken görülüyor.

'Nurse Times' websitesinin konuştuğu Dr. Mangiatordi, ekonomik kemer sıkma paketlerinin yıllardır İtalyan sağlık sisteminin kolunu kanadını kırdığını, hastanelerde yatak sayısının azaldığını ve hemşire maaşlarının çok düşük olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Şimdi de bu devasa sorunu göğüslemek zorunda kaldık. Oysa vardiya değişikliği yapmak için yeterince personel bulamıyoruz. Görev başındakiler hastadan hastaya koşuyor. Herkese yeterli bakımı verecek imkanımız yok."

La Repubblica gazetesi de fotoğrafla ilgili görüşüne başvurduğu hemşire Pagliarini'den "Vardiyam henüz bitmemişti, ama yorgunluktan tükenmiştim" yanıtını aldı.

Bergamo şehrindeki il sağlık kurulundan Guido Marinoni "Durum dramatik. En çok solunum zorluğu çeken hastaları yatırabiliyoruz, ama akciğerinin her iki tarafında enfeksiyonu olanları bile eve göndermek zorunda kalıyoruz, onlar sadece aile hekiminden tedavi alabiliyor" dedi.

Ağır hasta İtalyanların yüzde 60'ı Lombardiya'da bulunuyor. Diğer bölgeler hızla kendilerine de yayılır diye Lombardiya'dan hasta nakledilmesine yanaşmıyor.