İspanya'da Kraliyet ailesine koronavirüs testi yapılıyor

Avrupa'da İtalya'nın ardından koronavirüsün en yaygın olarak görüldüğü ülke olan İspanya'da can kaybı 84'e yükseldi. Koronavirüs teşhisinin konduğu Eşitlik Bakanı ile yakın iletişim kuran İspanya Kraliçesi Letizia ve diğer kraliyet ailesi üyelerine koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

İspanya'da koronavirüs salgınıyla bağlantılı ölümlerde en yüksek artış bugün gerçekleşti. Ölü sayısı dün itibarıyla 55, bu sabah ise 64 olarak açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ölü sayının 84'e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısının ise 3000'e yaklaştığı ifade edildi.

Bakanlık, ölü ve vaka sayılarının yarısının başkent Madrid'de olduğunu duyurdu.

Ülke genelinde görülen Kovid-19 salgınına ilişkin resmi verilere göre vaka sayısının en yoğun olduğu yerler şöyle:

Madrid (1388), Bask (346), Katalonya (260), Rioja (205) ve Endülüs ile Castilla y La Mancha (115)

Parlamentoya ara

Diğer yandan Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında İspanyol parlamentosunun iki hafta süreyle çalışmalarına ara verdiği bildirildi.

Kraliyet ailesine koronavirüs testi

Eşitlik Bakanı İrene Montero da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından birlikte yaşadığı Başbakan Yardımcısı ve Podemos partisi lideri Pablo Iglesias da karantinaya alınmıştı. Bu gelişmenin ardından Bakanlar Kurulunun tüm üyelerine ve Kraliyet ailesine yeni tip koronavirüs testi yapıldığı açıklandı.

Spain’s Queen Letizia is tested for coronavirus https://t.co/y59z1tjvur — Daily Mail Online (@MailOnline) March 12, 2020

Kraliçe Letizia'nın Eşitlik Bakanı İrena Montero ile geçen cuma günü biraraya geldiği ve selamlaşırken el sıkışıp öpüştükleri belirtildi.

Bakan Montero, 8 Mart Pazar günü Madrid'de yapılan ve 120 bin kişinin olduğu Dünya Kadınlar Günü gösterisine de katılmıştı.

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin Genel Sekreteri ve milletvekili Javier Ortega Smith'de de Kovid-19 tespit edilmişti.

Ayrıca iki hafta süreyle tüm okulları ve üniversiteleri kapatma kararı alan Madrid, Rioja ve Bask özerk yönetimlerine, Katalonya, Galisya, Balear Adaları ve Murcia da eklendi.