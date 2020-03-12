Mamma Mia: Koronavirüs karantinası altındaki İtalya'ya bedava porno 'tesellisi'

Çin'den sonra koronavirüsten en ağır darbeyi yiyen ve çareyi ülke çapında karantinada arayan İtalyanların salgınla mücadelesine Pornhub'dan kendi meşrebince destek geldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) dün nihayet 'pandemi' kategorisine soktuğu koronavirüs, İtalya'da teyit edilmiş 15 bin 113 vaka ve 1016 can kaybına neden olurken, salgınla mücadeleye beklenmedik bir 'destek' geldi.

Kampanyaya bağış

Dünyanın en çok izlenen porno film sitesi Pornhub, ülke çapında karantina altında olan İtalyanlara karantinadan olası çıkış tarihi 3 Nisan'a dek ayrıcalıklı hizmetine bedava erişim sağlayacağını duyurdu.

PornHub'dan yapılan basın açıklamasında 'bunga bunga' partileriyle meşhur eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisinin de adı olan "Forza Italia (Haydi İtalya)" sloganı kullanılarak "Seni seviyoruz" denildi.

Pornhub will allow people living in Italy to access Pornhub Premium for free throughout the month of March, as the whole country is in #lockdown, and will donate part of their earnings to help Italy fight the #Coronavirus emergency. #Covid_19 pic.twitter.com/qDnFiAzIgE — Francesco 🌱 (@Flanas07) March 12, 2020

ModelHub platformundan mart ayında elde edeceği gelirin bir kısmını İtalya'nın salgınla mücadele kampanyasına bağışlayacağını duyuran site, İtalyanların evde geçirecekleri sürede film izlemek için kredi kartına kesinlikle ihtiyaç duymayacaklarını belirtti.

Pornhub'ın en yoğun kullanıldığı 20 ülke listesinde, ABD, Japonya, Britanya ilk 3 sırayı paylaşırken, İtalya 7. sırada yer alıyor.

Daha önce porno websiteleri, koruyucu kıyafetler ve maskeler içinde seks yapan insanların videolarını yayımladıkları için koronavirüs salgını üzerinden fırsatçılık yapıp para kazanmakla suçlanmıştı.

Bu videolara 'Vuhan'ın ıssızlığında', 'Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ajanı, koronavirüs şüphelisi kadını gözaltına alırken' gibi isimler verilmesi de eleştiri konusu olmuştu.