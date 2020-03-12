Norveç'te koronavirüs kaynaklı ilk ölüm meydana geldi

Norveç Başbakanı Erna Solberg, yaptığı açıklamada ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümün meydana geldiğini duyurdu.

Solberg, NRK'ya açıklamasında "Bu gece, koronavirüsün nedeniyle ilk ölümün meydana geldiğini öğrendik. Hastalanan yaşlı bir kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Norveç'te bugün 105 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 736'ya yükseldi. Diğer yandan hükümet, tüm okul ve müzeleri kapatma ve kamusal alanda düzenlenen tüm etkinlikleri iptal etme kararı aldı.

Hükümet, ayrıca sağlık çalışanlarına yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

🇳🇴 #COVID19 — Norway will be closing all schools and museums, canceling all events of more than 50 people, and banning travel for healthcare workers. There are currently 736 (+105) confirmed cases of coronavirus in the country. — COVID19 Updates (@COVIDPandemic) March 12, 2020

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgını nedeniyle dün pandemi ilan etmişti.

Yaklaşık 100 ülkede 120 binden fazla insan enfekte olurken, yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti.