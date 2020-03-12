Polonya: Yunanistan-Türkiye sınırına 100 asker ve 100 polis göndermeye hazırız

Polonya, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıların ülkeye girişini engellemek amacıyla Yunanistan'a 100'er asker ve polis gönderebileceğini açıkladı.

Polonya, sığınmacıların girişini engellemede yardım etme amacıyla Yunanistan’a 100 sınır muhafızı ile 100 polis göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Polonya İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Yunanistan-Türkiye sınırında yerel hizmetlere destek amacıyla Yunanistan’a 100 Polonyalı sınır muhafızı ve 100 polisi yollamaya hazır olduğunu açıkladı” ifadesi yer aldı.