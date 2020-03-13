Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle tüm üniversiteler kapatılıyor

Hollanda makamları, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm üniversitelerde eğitime ara verilmesi yönünde karar aldı.

Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen ilkokullarda eğitime devam edileceği belirtildi.

There it is: Universities in the Netherlands cancel on campus classes until the end of March. #COVID19 #COVID19NL https://t.co/NWNMEP6CBm pic.twitter.com/L3Y3V2hNVi — Dr. Annemieke van den Dool (@DrVandenDool) March 12, 2020

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada tüm eğitim kurumlarında 16 Mart'tan itibaren eğitime ara verileceğini söylemişti.

Hollanda'da dün 111 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 614'e yükseldi.