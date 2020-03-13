Koronavirüsle mücadele kasamında Belçika ve Portekiz'de de tüm okullar kapatılıyor

Belçika ve Portekiz'de okullar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem olarak tatil edildi.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.

Öte yandan Portekiz hükümeti de, salgına karşı önlem olarak tüm okul ve üniversiteleri 9 Nisan'a kadar kapatma kararı aldı.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Kovid-19 salgınıyla ilgili Bakanlar Kurulu'nda alınan tedbirleri basın toplantısında açıkladı.

Virüs kontrol altına alınana kadar Portekizlilerin yaşam alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini belirten Costa, "Bu, hayatta kalmamızın bir mücadelesi. Bu hepimizin savaşı" dedi.

Eğitime 9 Nisan'a kadar ara verildiğini açıklayan Costa, ailelerin çocuklarının yanlarında olması için şirketlerin çalışanlarını evde çalıştırmasına destek vereceklerini söyledi.

Seyahatlerin, görüşmelerin, toplantıların mümkün olduğunca sınırlanması gerektiğini ifade eden Costa, ayrıca kalabalığın olduğu disko ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılacağını, restoranların üçte bir kapasiteyle çalışacağını, alışveriş merkezlerine de sınırlı sayıda giriş izni verileceğini duyurdu.

Portekiz'de şu ana kadar açıklanan resmi rakamlara göre koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 78 olarak belirtildi.