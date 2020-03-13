Avrupa Komisyonu: Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki sığınmacılar arasında koronavirüs vakası yok

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, "Elimizdeki bilgilere göre, Yunanistan'daki sığınmacılar arasında teyit edilmiş koronavirüs vakası bulunmuyor. Daha önce bahsi geçen kişinin sığınmacı değil, bölge sakinlerinden biri olduğu ortaya çıktı" dedi.

Gerekli sanitasyonun sağlanmasının üye ülkelerin ulusal makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirten sözcü, "Sağlık önlemleri, koşullar, bunlar ulusal sorumluluktur. Kendi adımıza, Yunanistan'a finansal, tıbbi ve diğer gerekli araçlar da dahil olmak üzere destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.