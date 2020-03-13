Bulgaristan'da bir Türk vatandaşının koronavirüs testi negatif çıktı

Yasa dışı yollarla Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a giden bir Türk vatandaşına yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı belirtildi.

Bulgar bTV'nin haberine göre Bulgaristan'ın Hasköy kentine giden bir Türk vatandaşına koronavirüs şüphesi nedeniyle test yapıldı.

Test sonucu negatif çıkan 44 yaşındaki kişinin daha önce İtalya'ya gittiği ve yakalandığı sırada güvenlik güçlerine kötü hissettiğini söylemesi üzerine teste tabi tutulduğu ifade edildi.