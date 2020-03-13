Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor: Uçak da pilot da gerekli lisanslara sahip değildi

Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili yeni rapor yayınlandı. Rapora göre, ne uçak ne de pilot gerekli lisanslara sahipti.

Geçen yıl 21 Ocak'ta uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ölümüyle ilgili yeni rapor yayınlandı.

Buna göre, Sala'yı taşıyan uçağın pilotu David Ibbotson'un gece uçuş eğitimini tamamlamadığı ve özel yolcu taşımak için lisansa sahip olmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca uçağında ticari uçuşlar için gerekli lisansa sahip olmadığı belirlendi.

A report into the death of footballer Emiliano Sala has found that neither the pilot nor plane had the required licence to operate commercial flights. — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 13, 2020

​Piper Malibu tipi uçakla gerçekleşen kazanın ardından İngiliz pilot Ibbotson'ın cesedine ulaşılamamıştı.