Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 30'a yükseldi

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, dün ülkedeki yeni tip koronavirüs vakalarının 30'a yükseldiğini ve tespit edilen vakaların 40 yaşın üzerinde olduklarını belirtti.

Dün gece bir ay süreyle ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yarından itibaren gıda satan mağazalar ve eczaneler dışındaki tüm alışveriş yerleri kapalı kalacak.

Tedbir amaçlı 14 günlük süreyi evlerinde geçirmeyen vatandaşların ise polis zoruyla prosedüre uymaları sağlanacak.