Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), Yunanistan-Türkiye sınırına 100 sınır muhafızı daha gönderdi.

Suriye’nin İdlib kentinde gerginliğin artmasının ardından Türkiye, artık sığınmacı akınını durdurmayacağını belirterek Avrupa’ya sınır kapılarını açmıştı. Göç krizinden en fazla etkilenen ülkeler arasında Türkiye’nin komşuları Yunanistan ve Bulgaristan öne çıkıyor.

Frontex’ten yapılan açıklamada, “Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı, acil sınır müdahalesi kapsamında Yunanistan’ın kara sınırına 100 sınır muhafızı daha konuşlandırdı” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Avrupa’nın her tarafından gelen 100 sınır muhafızının varlığı, Avrupa özgürlük, güvenlik ve adalet alanlarının korunmasının tüm üye devletler ve Frontex’in ortak sorumluluğu olduğu anlamına geliyor.”