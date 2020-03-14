Hollanda'da 155 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 2 kişi daha hayatını kaybetti

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılırken ülkede 155 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ediyor.

Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 155 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 959'a yükseldiği kaydedilirken, toplam ölü sayısının da 12'ye çıktığı belirtildi.

Hollanda makamları, önceki gün Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm üniversitelerde eğitime ara verilmesi yönünde karar almıştı.