İtalya'da iki bakan yardımcısında koronavirüs çıktı

Avrupa’da yeni tip koronavirüsün en çok can aldığı ve yayıldığı İtalya’da, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani de virüse yakalandığını duyurdu.

İtalya’da 1.266 kişinin ölümüne yol açan ve 17 bin 660 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ülkedeki siyasetçiler arasında da yayılmaya devam ediyor.

Bakan Yardımcısı Sileri, yaptığı yazılı açıklamada, "Birkaç gün önce pozitif çıkan bir şüpheliyle temasım olmuştu. Belirtilerim olduğu ilk andan itibaren kendimi izole ettim. Testim pozitif çıktı. Hemen Sağlık Bakanlığının belirlediği protokolü uygulamaya başladım. Evde de eşim ve çocuğumla yaşadığım yerleri ayırdık" ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre de Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani’nin de yapılan test sonucunun pozitif çıktığı ve Ascani'nin kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Hükümet ve sendikalar anlaştı

Son kararnameyle üretime devam etmeleri için açık tutulmasına karar verilen ancak işçilerin sağlık ve güvenlik endişeleri sebebiyle çalışmak istemediği fabrikaların durumu da netleşti.

Başbakan Giuseppe Conte, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "18 saatlik uzun ve detaylı tartışmanın ardından iş yerindeki güvenlik protokolü, sendikalarla nihayet imzalandı. Bu ülkenin iyiliği ve işçilerin sağlını korumak için iyi bir şey. İtalya durmuyor" paylaşımında bulundu.

Dopo diciotto ore di un lungo e approfondito confronto, è stato finalmente siglato tra sindacati e associazioni di categoria il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il bene del Paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori. L’Italia non si ferma. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 14, 2020

Varılan anlaşmaya göre, fabrika ve üretim tesislerinde virüse karşı gerekli önlemleri almayan yerler bir an önce kapatılacak.