İtalya'da 175 kişi daha yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en şiddetli biçimde etkilediği İtalya'da 175 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu gelişmenin ardından toplam ölü sayısının 1441'e yükseldiği, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede salgının merkez üssü olarak kabul edilen Lombardiya'nın son 3 haftada 966 rakamıyla en çok ölümün meydana geldiği kent olduğu kaydedildi.

Diğer yandan Lombardiya'da 4 bin 898 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu ve 732'sinin yoğun bakımda olduğu bilgisi verildi.