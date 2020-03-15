Moldova koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatıyor

Moldova Başbakanı Ion Chicu, 17 Mart gününden itibaren ülkenin tüm kara sınırlarının kapatılacağını ve tüm ülkelere uçuşların durdurulacağını duyurdu.

Toplumsal Sağlık Ulusal Acil Durum Komisyonu toplantısından sonra basın brifinginde konuşan Chicu, “17 Mart saat 00.00’dan itibaren Moldova uçuşlara kapatıldı. Aynı zamanda yabancıların kara sınırını geçme imkanı kaldırıldı” diye açıkladı.

Moldova’da koronavirüs vaka sayısının 12 olduğu bildirildi. Bugünden itibaren Avrupa ülkelerine tüm uçuşların durdurulduğu ülkede ayrıca tüm kültürel ve dini etkinlikler yasaklandı, eğitim kurumlarındaki dersler iptal edildi.