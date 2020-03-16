Fransa'da yerel seçimler: Halkın yüzde 54,5'i sandığa gitmedi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında yapılan yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu.

Fransa'da yerel seçimin ilk tur oylaması sona erdi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 54,5 olarak belirlendi. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 36,45'ti. Fransızların yarısından fazlasının seçim merkezlerinde virüse yakalanma endişesiyle oy kullanmaya gitmediği belirtildi.

Paris'te LREM'in adayı eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yüzde 17,6 oy oranıyla seçimi üçüncü sırada bitirdi.

Seçimin ilk turunda mevcut Belediye Başkanı ve PS'nin adayı Anne Hidalgo yüzde 30,3 oyla birinci oldu. LR'in adayı Fas asıllı Rachida Dati ise yüzde 22 oyla ikinci sırada kaldı.

Lyon'da ilk turu önde bitiren isim yüzde 29 oyla Yeşiller Partisinin (EELV) adayı Gregory Doucet oldu. Seçimlere LREM'in adayı olarak katılan Yann Cucherat oyların yüzde 14,9'unu alabildi ve üçüncü sırada kaldı.

Marsilya'da ise PS'in adayı Michèle Rubirola yüzde 23,9 oyla birinci oldu.

İkinci tur koronavirüs nedeniyle iptal edilebilir

Başbakan Edouard Philippe, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin ilk turunun iyi geçtiğini ve salgına karşı aldıkları önlemlerin yerine getirildiğini söyledi.

Philippe, seçimlere katılmayanların oranının yüksek olmasının koronavirüs salgınının Fransızları endişeye sürüklediğini gösterdiğini belirterek, uzman ve siyasi partilerin liderleriyle görüştükten sonra seçimin ikinci turunun iptal edilip edilmeyeceğine karar vereceklerini ifade etti.

Yerel seçimlerin ikinci turunun 22 Mart'ta yapılması bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatıldığı, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakıldığı Fransa'da seçimlerin ilk turunun iptal edilmemesi kararlaştırılmıştı.

Seçmenlerin oy kullandığı seçim merkezlerinde salgın nedeniyle bir dizi önlem alınmıştı.