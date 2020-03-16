Kayıt
13:34 16 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Koronavirüs - İtalya

    Koronavirüs İtalya'da 'savaş triajı' başlatabilir

    © REUTERS / Flavio Lo Scalzo
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (759)
    0 45
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104160/75/1041607538_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_4d2adbb19fc7c4b4b08ddb2310c1db06.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202003161041607637-koronavirus-italyada-savas-triaji-baslatabilir/

    Koronavirüsün Avrupa’da en hızlı yayıldığı ülke olan İtalya’da kurtulma ihtimali yüksek hastalara odaklanılan ‘savaş triajı’ gündemde. Uzmanlara göre bu durum gerçekleşirse, Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez böyle bir süreç yaşanacak.

    Çin’de ortaya çıkan ancak kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa’da şu ana kadar en çok İtalya’yı vurdu.

    TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre ülke genelinde vaka sayısı artarken, ilk günlerde düşük seyreden ölü sayısı son dönemde ciddi şekilde yükseldi. İtalya’da alınan kararların ardından hayat önemli ölçüde dursa da zamanında atılmayan adımlar nedeniyle virüsün bulaştığı kişi sayısı ve salgının dağılımı bir hayli fazla.

    ‘İtalya’da sağlık sistemi durmak üzere’

    Çin’den sonra virüsün en hızlı yayıldığı ülke konumundaki İtalya’da ölümler kritik bir şekilde artarken, on binlerce kişinin hastanelere yığılmasıyla birlikte ülkedeki sağlık sistemi de neredeyse durma noktasına geldi.

    Koronavirüse yakalanan kişiler dışında rutin olarak sağlık hizmeti alması gereken vatandaşların eklenmesiyle bir anda milyonlarca kişiye aynı anda sağlık hizmeti vermeye çalışan İtalya’da ‘savaş triajı’ konusu da son dönemlerde ciddi şekilde tartışılıyor.

    ‘Eğer uygulanırsa 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk olacak’

    Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hamit Hancı, ‘savaş triajı’ uygulamasının ne olduğu sorusuna ‘Ağır vakalara ve hafif vakalara doktorlar tarafından müdahale edilmemesi olarak özetleyebilirim’ yanıtını verdi.

    İtalya'da koronavirüs
    © REUTERS / MARZIO TONIOLO
    Koronavirüs karantinası altındaki İtalyan şehri Siena'da sokaklar, 'direniş şarkısı'yla çınladı
    Bu sistemde temel hedefin ‘en az zamanda mümkün olan en çok sayıda hastaya bakabilmek’ olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hancı, şunları söyledi:

    ‘kurtulması daha yüksek ihtimal olan hastalara yönelmeleri isteniyor’

    “Savaş triajına geçildiğinde ilgili doktorlar ölmek üzere olan bir hastaya ya da basit bir rahatsızlığı ya da ciddi olmayan bir yaralanması olmayan hastalara bakmazlar. Çok ağır vakaların ölüme terk edilmesi gibi görülse de aslında amaç farklı. Doktorların, kurtulması daha yüksek ihtimal olan hastalara yönelmeleri isteniyor.

    Örneğin İtalya’da elinde bir kırık ile hastaneye gelen kişiye değil, solunumu durmak üzere olan, ciğeri kapanmış kişiye öncelik verilmesinin önü açılmak isteniyor. Şu an İtalya’da çok sayıda hasta, az sayıda sağlıkçı var. Doktorların zamanı en verimli şekilde kullanabilmeleri için bu yolu önümüzdeki günlerde tercih edebilirler. Eğer İtalya savaş triajına geçerse, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bir Avrupa ülkesi bu sistemi uygulamak zorunda kalacak.”

    ‘Resmi kurumlardan gelen açıklamalara dikkat’

    Hancı, Türkiye’de durumun bugün itibarıyla kontrol altında olduğuna işaret ederek, “İtalya gerekli önlemi vaktinde almadı. Tam tedbirler alındı, bu kez de hükümetin açıkladığı önlemlere halk ayak uydurmakta zorlandı. Bu nedenle Türkiye’de Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlardan gelen uyarılara vatandaşlarımızın çok büyük hassasiyetle yaklaşması gerekli. Bunlar öylesine alınmış tedbirler değil. Bir süre AVM’lere gitmezsek, piknik yapmazsak, kendimizi izole edersek toplum sağlığı için önemli bir fayda sağlamış oluruz. Sosyal medyadan yayılan yanlış bilgiler virüsten daha tehlikeli. Halkımız sadece resmi kurumlardan bilgi edinsin ve tüm yönlendirmelere harfiyen uysun” şeklinde konuştu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (759)

    İlgili konular:

    Duruşmalara ‘koronavirüs’ ertelemesi
    James Bond oyuncusu Olga Kurylenko koronavirüse yakalandı
    Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle ilgili 'gizli' belge iddialarına yalanlama
    Etiketler:
    Hamit Hancı, Çin, 2. Dünya Savaşı, Savaş, Avrupa, İtalya, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sibirya Vücut Geliştirme Şampiyonası'ndan bir kare
    Güzellik güçtür! Sibirya Vücut Geliştirme Şampiyonası'ndan ilginç kareler
    Karikatür
    New York borsası sert düşüşle kapandı
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet