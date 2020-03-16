Merkel’den Türkçe altyazılı koronavirüs videosu

Başbakan Angela Merkel bir video yayınlayarak halkı virüs ve alınan önlemler konusunda bilgilendirdi. Merkel'in Almanca konuştuğu video Türkçe altyazılı olarak yayınlandı.

Türkçe altyazılı: Şansölye #Merkel Corona virüsünün yayılması hakkında konuşuyor

Den Podcast der Bundeskanzlerin bieten wir in dieser besonderen Situation auch mit Untertiteln in türkischer Sprache an. Weitere fremdsprachliche Angebote sind in Arbeit. #COVIDー19 pic.twitter.com/N8fJ9mDqpI — Steffen Seibert (@RegSprecher) March 15, 2020

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından Twitter hesabından da paylaşılan videoda Merkel, salgın konusunda Almanya'da yaşayan herkese büyük ve zorlu bir görev düştüğünü belirtti.

Merkel, "Bizim gibi aynı durumda olan birçok ülke var; hatta dünya genelinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu bizimle aynı durumda. Bu nedenden ötürü bu salgına pandemi diyoruz. Söz konusu olan virüs yeni bir tür. İlacı yok ve aşısı da yok" dedi.

Vatandaşlara yakın aile ortamları dışında gerekli olmayan etkinliklere katılmama çağrısı yapan Merkel, "Herkes kendi kişisel davranışları sayesinde hastalığın insanlara bulaşma hızını sağlık sistemimize aşırı yük oluşmaması amacıyla yavaşlatmaya katkıda bulunabilir. Ben Almanya’da birçok insanın bu tutuma kendilerini adayarak katılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Merkel ayrıca salgınla ilgili bir kabine komisyonu oluşturulduğunu, Sağlık ve İçişleri bakanlarının düzenli olarak toplandığı bir kriz masasının kurulduğunu da belirtti.

Merkel, daha önce "Almanya’da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşacak" demişti.

Almanya'da salgın nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 813 kişide virüs saptandı. Almanya salgının yayılmasını engellemek için eğitime ara verdi, kara sınırlarını kapattı.