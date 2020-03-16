Sırbistan cumhurbaşkanından AB'ye salgın eleştirisi: Dayanışma kağıt üstünde, bize sadece Çin yardım edebilir

Koronavirüsle mücadeleyi ‘görünmez düşmana karşı savaş’ olarak niteleyen Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği’nin üye olmayan ülkelere tıbbi malzeme ihracatına sınırlama getirmesini eleştirdi.

Avrupa dayanışmasının sadece ‘kağıt üzerinde var olduğunu’ söyleyen Vucic, Çin’den 5 milyon adet maske satın aldıklarını hatırlatarak “Salgın süresince Sırbistan’a yardım edebilecek tek ülke Çin” dedi.

Serbias bye, bye to EU. pic.twitter.com/lJbob7ht1l — Branislav Lakićević (@laki_mn) March 16, 2020

Karaborsadan respiratör alınmış

Vucic ayrıca şaşırtıcı bir açıklama daha yaparak, karaborsadan fahiş fiyata respiratör (solunum cihazı) almak zorunda kaldıklarını da söyledi. Cumhurbaşkanı konuyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Şimdiye kadar ülkede 48 kişide virüs saptandı. Bu kişilerden ikisi respiratöre bağlı bulunuyor.

Sırbistan salgınla mücadele kapsamında eğitime ara verdi, ülkedeki yaşlı nüfusa evlerinden dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı. Virüs tedavisi gören kişilerin asker gözetiminde korunacağını belirtilirken, doktorların tavsiyesi üzerine kendilerini izole etmeyen kişilerin üç yıla kadar hapisle cezalandırılacağı duyuruldu.

Vaka bulunan ülkelerden gelenlere ise 28 gün karantina gerekliliği getirildi.