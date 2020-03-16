AB Komisyonu: Türkiye-Yunanistan sınırında sığınmacılarla ilgili durum istikrara kavuştu

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Türkiye-Yunanistan sınırında sığınmacılarla ilgili durumun son günlerde istikrara kavuştuğunu ifade etti.

“Elimizdeki verilere göre Yunanistan ve Türkiye arasındaki sınırda durum istikrara kavuştu, sınırı geçme girişimleri önceki seviyeye döndü” diyen sözcü, durumun bu hale gelmesinde Avrupa sınırlarını korumak için ek kuvvet sevkiyatı için alınan önlemlerin etkili olduğunu söyledi.

Jahnz, “Ayrıca Frontex’in 22 üye ülkeden 100 sınır muhafızından oluşan acil müdahale grubunu aktardığını, bu kişilerin cumadan bu yana durumu istikrara kavuşturmak için Yunan yetkililerle birlikte çalıştıklarını hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.