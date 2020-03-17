Belarus lideri Lukaşenko: Koronavirüs dünyayı delirtti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Dünya koronavirüs yüzünden veya koronavirüsle ilgili tüm bu tartışmalar temelinde delirdi. Ama bizim için önemli ve korkunç olan bu değil. Biz ne virüslere dayandık, buna da dayanırız" diye konuştu.

Covid-19’dan daha zor virüslerin yaşandığını söyleyen Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonra ah çektiler, oh çektiler, bu nerden çıktı diye sordular. Neymiş, medya suçluymuş, sorunları çok geniş ve yanlış aydınlatmış. Muhtemelen bu sefer de bir iki aya medyayı suçlayacaklar."

Belarus’ta maske üretim fazlası olduğunu söyleyen Lukaşenko, fazlalıkları Almanya’ya satmayı teklif etti.