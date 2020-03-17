Yunanistan, AB’ye üye olmayan ülkelerin vatandaşlarına kapılarını kapatıyor

Yunanistan’ın yarından itibaren kendi ya da diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye girişlerini yasakladığı bildirildi.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, bugün düzenlediği basın toplantısında Yunanistan’ın yarından itibaren kendi ya da diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye girişlerini yasakladığını açıkladı.

“18 Mart sabah saat 6.00’dan itibaren Yunanistan ya da AB ülkelerinin vatandaşı olmayanların ülkeye girişlerine izin verilmeyecek, acil durumlar ve acil çalışmalar uygulamanın dışında tutulacak” diyen Hardalias, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gönüllü olarak karantinada olan ve dış ülke vatandaşı olan kişiler her zaman ülkeden ayrılabilirler.”

Yunanistan daha önce yük taşımacılığı dışında İtalya, İspanya, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile kara taşımacılığı askıya almıştı.

Yunanistan’a gelen herkes, milliyetine bakılmaksızın 14 günlük zorunlu karantinaya tabi tutulacak. Bu karara uymayacak olanlara cezai yaptırım öngörülüyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis daha önce önümüzdeki 2 ayın zorlu geçeceğini ve hükümetin Kovid-19 salgınını önlemek üzere yeni önlemler alabileceğini açıklamıştı.

Yunanistan’da 387 kişi hastalığa yakalanmış durumda, 5 kişi hayatını kaybetti.