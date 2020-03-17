İsrail'in Berlin Büyükelçisi yeni tip koronavirüse yakalandı

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve büyükelçilikte görevli İsrailli bir diplomatın yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve büyükelçilikte görevli bir İsrailli diplomatın ismi açıklanmayan Almanya Federal Meclisi'nden bir vekille yaptığı görüşmenin ardından Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Issacharoff ile Covid-19'a rastlanan diplomatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde oldukları ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından İsrail’in Berlin Büyükelçiliği geçen hafta cuma günü itibarıyla kapatılırken, büyükelçilikte görevli tüm diplomatların evlerinde karantina altında oldukları kaydedildi.