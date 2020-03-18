Ukrayna'da koronavirüs vaka sayısı 14'e, ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 14’e, virüse bağlı olarak meydana gelen ölümlerin ise 2’ye çıktığı bildirildi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "17 Mart 2020 itibariyle, Ukrayna’daki koronavirüs vaka sayısı 14’e çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Merkezi’nin edindiği test sonuçlarına göre; Çernivtsi Bölgesi’nde 10, Jitomir Bölgesi’nde 1, Kiev Bölgesi’nde 1 ve Kiev şehrinde 2 olmak üzere toplam 14 vaka mevcuttur. Çernivtsi Bölgesi’nde yaşayan 33 yaşındaki Covid-19 hastası vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Bu ölüm vakasıyla birlikte virüse bağlı ölü sayısı 2’ye yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna’da koronavirüse bağlı ölüm vakası ilk kez 13 Mart’ta Jitomirskaya Bölgesi’nde kaydedilmişti ve 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Ukrayna Ulusal Bankası’ndan yapılan açıklamayla, piyasadaki paraların bankalar aracılığıyla toplanarak iki hafta süreyle karantinaya alınacağı duyurulmuştu.