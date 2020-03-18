UEFA Başkanı Ceferin: Mevcut puan durumuna göre birinci takımın şampiyon ilan edilmesi yönünde bir tavsiyemiz yok

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 'Mevcut puan durumuna göre birinci sırada olan takımların şampiyon ilan edilmesi' yönündeki haberleri yalanlayarak müsabakalar tamamlanmadan herhangi bir takımın şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesi konusunda yaptığı açıklamada, müsabakalar tamamlanmadan mevcut puanlarla şampiyonluk ilan edilmesini istemediklerini belirtti.

AP'ye verdiği röportajda "UEFA'nın liglere mevcut puan durumuna göre en çok puana sahip olan takımların şampiyon ilan edilmesi yönünde tavsiye vereceğine ilişkin yalan haberler gördüm ve duydum" diyen Ceferin, söz konusu iddiaları yalanladı ve şunları söyledi:

"Bunun doğru olmadığını söyleyebilirim. Amacımız ligleri bitirmek ve herhangi bir kuruluşa veya lige böyle bir tavsiyede bulunmadık.

Video interview: UEFA President Aleksander Ceferin on incomplete leagues due to #coronavirus, the men's Euros taking FIFA's planned Club World Cup slot in June 2021 and the prospect of the women's Euros moving to 2022.

Read the transcript here: https://t.co/D6esTupEnv pic.twitter.com/CIprMTeFdW — AP Sports (@AP_Sports) March 17, 2020

Ceferi ayrıca, UEFA'nın Euro 2020'nin ertelenmesi karşılığında kulüplerden ve liglerden 300 milyon Euro istendiğine yönelik haberleri de yalanlayarak "Bunun tam bir saçmalık olduğunu söyleyebilirim. Erteleme karşılığında olarak hiçbir şey ödemelerini talep etmedik" ifadelerini kullandı.