Almanya'da BBG evindeki yarışmacılar salgını 3 ay sonra öğrendi

Çin’de 12 Aralık’ta ortaya çıkan ve kısa sürede 150’den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınını en son öğrenenler Almanya’da ‘Biri Bizi Gözetliyor’ yarışması için bir eve kapanmış olan 14 kişi oldu.

Almanya’nın Köln kentinde ‘Big Brother’ (Biri Bizi Gözetliyor-BBG) yarışması nedeniyle 6 Şubat’tan bu yana dış dünyadan izole bir hayat yaşayan 14 kadın ve erkek, yaklaşık üç aydır dünyayı sarsan koronavirüs salgınını yeni öğrendi.

Programın yapımcıları, ‘haber yasağı’ kuralını bozarak yarışmacıları salgın konusunda bilgilendirdi. Yarışma doktoru ve sunucusu camdan bir ekranın ardında hastalıkla ilgili bilgi verdi ve evdekilerin sorularını yanıtladı. Bu esnada yarışmacıların yakınlarından gelen mesajlar da okundu.

Some pictures from Big Brother Germany's live coronavirus special - a few housemates have shed tears but they're generally keeping their composure. The doctor spoke to them at length and is now taking their questions #BBDE #BigBrother pic.twitter.com/CayT9HgERj — bbspy (@bbspy) March 17, 2020

Gözyaşı döktüler, ekonomiyi merak ettiler

Yarışmacılar haberi şaşkınlıkla karşılarken, bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Bakıcı olarak çalışan bir yarışmacı, akciğer rahatsızlığı olan annesinin durumunu merak ettiği için gözyaşlarına boğuldu. Birkaç yarışmacının salgının ekonomiye etkisini sorguladığı görüldü.

The HGs of Big Brother Germany are currently being informed about the coronavirus. So far they've seen a news special & they're asking questions now. IMO the host & a doctor are downplaying the situation (maybe to avoid self evictions). HGs are calm, but a bit confused... #bbcan8 pic.twitter.com/yS5r885TA3 — Michi #BBCAN8 (@Michi_BBnStuff) March 17, 2020

'Gelirken tuvalet kağıdı getirin’

Öte yandan yarışmacıların yakınları ise, moral verebilmek adına durumu tiye almayı tercih etti.

Tüm dünyada muhtemel en güvenli yerin yarışma evi olduğunu söyleyen yakınlar, dışarıda salgın nedeniyle yaşanan kıtlığa atıfta bulunarak, evden çıkarken kendilerine tuvalet kağıdı getirmelerini istedi.

Durumu yarışmalara anlatma kararı, kamuoyundan gelen eleştirilerin ardından alındı.

Programın yapımcısı, yarışmacılara ancak bir aile üyesinin hasta olması gibi ciddi bir sağlık sorunu olması durumunda bilgi akışı sağlanacağını açıklamıştı.

Programa 9 Mart’ta dört yeni yarışmacı katılmış ancak onlara da bilgi vermemeleri tembihlenmişti. Yapımcılar, evde gerekli önlemlerin alındığını vurgulamıştı.

Ancak sosyal medyada tepkiler büyüyünce, yarışmacıların yakınlarına da danışan yapımcılar krizin açıklanmasına karar verdi.

Kanada'dakiler de bilmiyor

Çin, İtalya, İran ve İspanya’dan sonra salgından en çok etkilenen ülke olan Almanya’da şimdiye kadar 9 bin 360 kişide virüs saptandı, 26 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde ise 7 bin 954 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 198 bin 179’a yükseldi.

Öte yandan Kanada’da aynı yarışma için bir evde bulunan kadronun da salgından habersiz olduğu belirtildi.