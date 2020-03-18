İtalya'da koronavirüs izolasyonu hayvanlara yaradı: Yunuslar ve kuğular Venedik kanalında

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği yer İtalya oldu.

İtalya'da bugün salgında ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükselirken, vaka sayısı 27 bin 980'e ulaştı.

Öte yandan, İtalya makamları tarafından alınan karantina ve izolasyon önlemleri de, ülkedeki çok sayıda bölgenin insansızlaşmasıyla sonuçlandı.

In a deserted Venice the canals become crystal clear, with the return of fish, swans and even dolphins.

🇮🇹🚣‍♀️💦🐟🐟🐬🐬

With the absence of tourists and much-reduced boat traffic due to Italy's coronavirus lockdown, the waterways of this lagoon city have… https://t.co/dnOnimhJm7 pic.twitter.com/EaKY4d90He — Sea Fans (@TheSeaFans) March 18, 2020

​Bu bölgelerden biri olan Venedik büyük kanal bölgesinde ise yunusların dolaşmaya başladığı görüldü.

Venice's canals are enjoying some unexpected positive side effects from the #coronavirus lockdown. Follow for live updates: https://t.co/IviOWyuNOu pic.twitter.com/vLmaUxbY7V — Reuters (@Reuters) March 17, 2020

​Aynı zamanda, İtalya'nın Cagliari bölgesinde de feribotların çalışmaması nedeniyle yunusların limana kadar geldikleri görüldü.

Kuğular da geldi

Bölgenin insansızlaşmasıyla birlikte doğal alanlarına geri dönen tek hayvanlar ise yunuslar değil. Yunuslarla birlikte, kuğuların da insansız bölgede varlık göstermeye başladıkları tespit edildi.

Boars in the middle of my hometown, dolphins in the port of Cagliari, ducks in the fountains in Rome, Venice canals have now clean water full of fishes. Air pollution dropped. Nature is reclaiming its spaces during quarantine in Italy. #COVID19 #COVIDー19 pic.twitter.com/dr6QILfF9V — Francesco Delrio (@Cosodelirante) March 15, 2020

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