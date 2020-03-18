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15:33 18 Mart 2020
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    İtalya'da yeni kurulan Isinnova şirketinin çalışanları, hastaneler için üç boyutlu yazıcıyla basarak koronavirüs tedavisi için elzem solunum cihazı vanaları imal etti.

    İtalya'da koronavirüs hastalarının hayatını kurtarmak için yazıcıyla vana basanlara, imalatçı şirketten dava tehdidi

    © REUTERS / CRISTIAN FRACASSI
    Avrupa
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    Koronavirüs pandemisi günlerinde kar derdi can derdine ağır basanlar var. Bir İtalyan hastanesinde yoğun bakım tedavisinin olmazsa olmazı solunum cihazı vanalarının yokluğuna çare bulan gönüllüler, imalatçı şirket tarafından davayla tehdit edildi.

    Korona pandemisinin en ağır vurduğu ikinci ülke konumundaki İtalya’da yoğun bakım tedavisinin olmazsa olmazı solunum cihazı vanalarının yokluğuna gönüllü çare bulunması, vana üreticisi şirketi kızdırdı.

    11 bin dolara satılan vanayı 1 dolara mal ettiler

    Vanaların tükenmesi hayatı solunum cihazına bağlı hastaları ölümle yüz yüze getirirken, bir grup gönüllü, üç boyutlu (3D) yazıcıyla ihtiyaç duyulan vanaları 1 dolar maliyetle üreterek imdada yetişti.

    Vanaları 11 bin dolara satan imalatçı firma ise gönüllülere üretimi derhal durdurmaları için dava tehdidinde bulundu.

    Her zamanki imalatçı-tedarikçi firmadan hastaların tedavisi için zamanında vanaları yetiştiremeyeceği yanıtını alan İtalyan hastanesi, can kurtarmak için üç boyutlu yazıcıyla kopya vana arayışına girdiğinde, yeni kurulan Isinnova firmasından Cristian Fracassi ve Alessandro Ramaioli kendi üç boyutlu yazıcılarını hizmete soktu.

    Ret yanıtı ve patent haklarıyla ilgili dava açılacağı tehdidi

    İkili, ilkin imalatçı firmadan kopya basmak için vana kalıplarını istedi, ama ret yanıtı ve patent haklarıyla ilgili dava açılacağı tehdidiyle karşılaştı. 

    Bunun üzerine Fracassi ile Ramaioli, vanaları ölçüp biçip üç versiyonunu bastı.

    İmalat çözümleri şirketi FabLab'in kurucusu Massimo Temporelli de ikiliye bu işlemde yardım etti.

    14 Mart itibarıyla bastıkları vanalar 10 hasta için işe yaradı. 

    'Kar etmek gibi bir niyetimiz yok'

    Fracassi, konuyla ilgili Facebook paylaşımında, 'hayati tehlikesi bulunan hastalar sözkonusu olduğundan harekete geçtiklerini' belirtip "Nokta" diyerek ekledi:

    "Durumdan kar etmek gibi bir niyetimiz yok, ürettiklerimizi bizi harekete geçmek zorunda bırakan acil ihtiyaç dışında kesinlikle kullanmayacağız, başka amaçlarla yaymayacağız."

    Teknolojik Yenilik Bakanı Paola Pisano, 3 boyutlu yazıcıyla basılan vanaların görüntülerini sosyal medyada paylaşarak gönüllü girişime destek verdi.

    ​İtalya'da son 24 saatte 783 koronavirüs vakası ölümle sonuçlanmasıyla can kayıplarının sayısı 2500'ü geçti.

    Etiketler:
    Dava, üç boyutlu yazıcı, Yoğun bakım, solunum cihazı, vana, İtalya
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