İtalya'da koronavirüs hastalarının hayatını kurtarmak için yazıcıyla vana basanlara, imalatçı şirketten dava tehdidi

Korona pandemisinin en ağır vurduğu ikinci ülke konumundaki İtalya’da yoğun bakım tedavisinin olmazsa olmazı solunum cihazı vanalarının yokluğuna gönüllü çare bulunması, vana üreticisi şirketi kızdırdı.
11 bin dolara satılan vanayı 1 dolara mal ettiler
Vanaların tükenmesi hayatı solunum cihazına bağlı hastaları ölümle yüz yüze getirirken, bir grup gönüllü, üç boyutlu (3D) yazıcıyla ihtiyaç duyulan vanaları 1 dolar maliyetle üreterek imdada yetişti.
Vanaları 11 bin dolara satan imalatçı firma ise gönüllülere üretimi derhal durdurmaları için dava tehdidinde bulundu.
Her zamanki imalatçı-tedarikçi firmadan hastaların tedavisi için zamanında vanaları yetiştiremeyeceği yanıtını alan İtalyan hastanesi, can kurtarmak için üç boyutlu yazıcıyla kopya vana arayışına girdiğinde, yeni kurulan Isinnova firmasından Cristian Fracassi ve Alessandro Ramaioli kendi üç boyutlu yazıcılarını hizmete soktu.
Ret yanıtı ve patent haklarıyla ilgili dava açılacağı tehdidi
İkili, ilkin imalatçı firmadan kopya basmak için vana kalıplarını istedi, ama ret yanıtı ve patent haklarıyla ilgili dava açılacağı tehdidiyle karşılaştı.
Bunun üzerine Fracassi ile Ramaioli, vanaları ölçüp biçip üç versiyonunu bastı.
İmalat çözümleri şirketi FabLab'in kurucusu Massimo Temporelli de ikiliye bu işlemde yardım etti.
14 Mart itibarıyla bastıkları vanalar 10 hasta için işe yaradı.
'Kar etmek gibi bir niyetimiz yok'
Fracassi, konuyla ilgili Facebook paylaşımında, 'hayati tehlikesi bulunan hastalar sözkonusu olduğundan harekete geçtiklerini' belirtip "Nokta" diyerek ekledi:
"Durumdan kar etmek gibi bir niyetimiz yok, ürettiklerimizi bizi harekete geçmek zorunda bırakan acil ihtiyaç dışında kesinlikle kullanmayacağız, başka amaçlarla yaymayacağız."
Complimenti a Cristian Fracassi, @temporelli73 e tutte le persone che lo hanno aiutato nella impresa di stampare in 3d le valvole mancanti per i respiratori dell'Ospedale di Chiari a Brescia.— Paola Pisano (@PaolaPisano_Min) March 15, 2020
(qui l'articolo completo https://t.co/QYZu6x9X1T) #SolidarietaDigitale #iorestoacasa pic.twitter.com/dF3G2RJY8S
İtalya'da son 24 saatte 783 koronavirüs vakası ölümle sonuçlanmasıyla can kayıplarının sayısı 2500'ü geçti.
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