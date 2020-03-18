Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Fransa'da binlerce Parisli, sosyal medyadan organize olarak aynı saatte pencere ve balkonlara çıkıp sağlık çalışanlarına alkışlarla teşekkür etti.

Paris’te halk, dün akşam saat 20.00’de koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek verdi.

Sosyal medyada organize olup aynı saatte balkon ve pencerelere çıkan binlerce Parisli, hastaları tedavi ederken risk altında olan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla teşekkür etti.

Paris'in 14. bölgesinde, bulunan bir caddede, alkış seslerinin yanı sıra bir kadının 'Bravo doktorlar' diye bağırdığı görülürken, başka bir evden Fransız şarkıları yükseldiği duyuldu. Reuters muhabirinin aktardığına göre, 18. bölgeden de eş zamanlı olarak alkış ve tezahürat sesleri yükseldi.

Sosyal medyada organize olan Parislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür https://t.co/5vdJ0JT0rv pic.twitter.com/YxCRnjh8TV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 18, 2020

​Organizasyon tüm ülkede gerçekleşmezken, şehrin lüks semtlerinde sessizlik hakim oldu.

Fransa’da 17 Mart Salı öğleden sonra koronavirüsle mücadele kapsamında olağanüstü hal ilan edilmiş, sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmişti.

En son verilere göre ülkede 6 bin koronavirüs vakası bulunurken, 148 kişi hayatını kaybetti.