Macaristan TürkAkım’dan doğalgaz alımına ilgi duyuyor

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto şunları söyledi:



“Macaristan, gelecek senenin sonuna kadar Türkiye ve Bulgaristan üzerinden TürkAkım doğalgaz boru hattından Rus gazının alma fırsatına ilgi duyuyor. Bu alandaki ilk adım, doğalgaz boru hattını Sırbistan topraklarından çıkaracak ve Macaristan’ın doğalgaz ulaşım sistemine bağlayacak 15 kilometrelik ara bağlantının yapımı olacak. Böylece 6.5 milyar metreküp gaz alımı mümkün olacak.”

Daha önce Rusya’nın Macaristan Büyükelçisi Vladimir Sergeyev, Sputnik’e açıklamasında, TürkAkım’dan Macaristan’a ilk gaz arzının 2021 sonu – 2022 başında gerçekleşmesinin planlandığını söylemişti.